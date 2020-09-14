Москва, , 16:03 — REGNUM Цены нефти 14 сентября демонстрируют рост, но довольно вялый, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Добыча нефти (сс) John Hill

«Ближе к вечеру нефть марки Brent выросла на 0,3% до $40,15 за баррель, а WTI — на 0,11% до $37,55 за баррель. Нефть за две недели оказалась достаточно сильно перепродана.

Однако ОПЕК в опубликованном сегодня ежемесячном докладе отметил тенденции нефтяного рынка, которые могут до конца сегодняшнего дня активизировать «медведей», а именно — постепенный рост добычи сланцевой нефти в США при замедлении мирового спроса на чёрное золото.

Цена Brent сейчас снова колеблется в узком коридоре $39,5−42 за баррель и, похоже, не спешит возвращаться на $45.

До конца дня прогнозируется цена Brent в коридоре $40−41 за баррель», — предполагает эксперт.

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