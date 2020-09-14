Тбилиси, , 15:55 — REGNUM Объем внешнего торгового оборота Грузии в период с января по август составил $7 млрд, что меньше на 16,7%, по сравнению с показателями такого же периода за прошлый год. Об этом говорится в предварительном отчете, который 14 сентября опубликовало Национальное агентство статистики (Грузстат).

Объем экспорта, по последним данным, сократился по сравнению с прошлогодними показателями на 14,7%, до $2 млрд с небольшим. Объем импорта стал снизился на 17,5% и достиг почти $5 млрд.

Отрицательный торговый баланс Грузии, по итогам восьми месяцев, составил почти $3 млрд, или 41% от внешнего торгового оборота.

Стоит отметить, что в период с января по июль 2020 года объем товарооборота Грузии, по сравнению с данными прошлого года, сократился на 17,6%. Объем экспорта упал на 16,8%, а импорта — на 17,9%.

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