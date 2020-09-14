Москва, , 15:48 — REGNUM В повышении расходов в России на услуги ЖКХ нет ничего удивительного, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

«Доля расходов на ЖКХ растет ежегодно из года в год практически во всех регионах. В этом году в связи с самоизоляцией расходы на ЖКХ выросли еще больше: российские граждане работали из дома, а дети обучались на дому.

Здесь также стоит учесть, что российское население стало зарабатывать меньше по сравнению с предыдущими годами также по причине пандемии и потери рабочих мест.

Таким образом, расходы по ЖКХ в общих расходах населения возросли по сравнению с предыдущим годом.

Также не стоит списывать со счетов ежегодное повышение тарифов ЖКХ, по которым в принципе возникают вопросы к управляющим компаниям, но четкого ответа на это получить сложно», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, доля расходов населения на коммунальные услуги в 2019 году увеличилась в 43 регионах России.

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