Москва, , 15:47 — REGNUM Спрос на рынке автомобилей растет относительно весны, когда дилеры фактически не работали, заявил 14 сентября ИА REGNUM финансовый эксперт Ян Марчинский. «Если смотреть динамику продаж автомобилей год к году, то мы увидим падение почти у всех дилеров, за исключением китайских автопроизводителей. За первые шесть месяцев 2020 года относительно первых шести месяцев 2019 года у Лады продажи уменьшились на — 24%, у Kia на — 27%, у Hyundai — 28%, Renault — 20%, Toyota — 10%, Volkswagen — 24% и Mercedes — 14%. Поэтому ситуация на авторынке не самая позитивная. Люди стали больше покупать машины скорее из-за опасения роста цен на авто, которое в первую очередь связано с падением рубля», — подчеркнул эксперт.

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Вторым важным фактором в росте цены он назвал ситуацию, связанную с перебоями поставок новых авто. «Заводы по всему миру простаивали несколько месяцев из-за коронавируса, и образовался дефицит. Многим дилерам просто нечего продавать. В первую очередь, это касается более премиальных марок и моделей. Летом спрос во многом был отыгран благодаря отложенному спросу, который возник весной, но большинство желающих за лето закрыли свои цели по приобретению нового транспорта, поэтому осенью можно ожидать большего спада относительно летнего периода», — отметил Марчинский.

По его словам, многое будет зависеть от ситуации со второй волной коронавируса и реакцией властей на нее. Дилеры могут понести большие убытки в случае жесткого карантина, аналогично весеннему периоду, так как продажи в онлайне пока не способны забрать даже 10% от продаж офлайн.

«В дальнейшем на стоимость транспортных средств будет влиять последующее развитие курса рубля. У нас все автомобили, включая российские Лады, содержат валютную составляющую, порядка 30%. У ряда машин эта составляющая существенно выше. Также скажутся объемы поставок автомобилей от производителей дилерам. Если дефицит продолжится, то дилеры будут пытаться реализовать свой товар дороже, тем клиентам, кто готов переплачивать. Эта тенденция уже хорошо видна на более дорогих моделях, когда дилеры снимают брони по низким ценам и перепродают дороже новым клиентам», — резюмировал эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самым популярным новым автомобилем по итогам августа 2020 года на авторынке Москвы стал Volkswagen Polo.