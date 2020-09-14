Москва, , 15:46 — REGNUM В России зафиксировано подорожание всех моделей Peugeot, представленных на авторынке. Об этом 14 сентября сообщается на портале «Цена Авто».

Так, все версии седана 408 и кроссовера 5008 подорожали на 20 тыс. рублей или на 0,8 — 1,7% по сравнению с прежней стоимостью. Кроссовер 3008 стал дороже на 30 тыс. рублей (на 1,2 — 1,6% от прежней цены).

Теперь базовая комплектация седана 408 стоит в России 1 169 000, а максимальная версия — 1 369 000 рублей. Цена кроссовера 3008 в начальной комплектации Active подорожала до 1 939 000 рублей. При этом топовая версия GT Line стоит 2 439 000 рублей.

Диапазон цен на Peugeot 5008 теперь составляет на российском авторынке от 2 249 000 до 2 649 000 рублей.

Напомним, последний раз повышение цен на машины Peugeot было зафиксировано в конце августа. Тогда подорожали два кроссовера французской марки — Peugeot 3008 и Peugeot 5008.

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