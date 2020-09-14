Ростов-на-Дону, , 15:43 — REGNUM В городе Шахты Ростовской области введён в эксплуатацию долгострой, расположенный на улице Хомякова. Ключи от квартир получили обманутые дольщики, с 2014 года живущие ожиданием новоселья. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 14 сентября.

Новый дом Photo-Mix

К 2014 году объект был готов лишь на четверть. Спустя пять лет жилищно-строительный кооператив «Весна» смог получить субсидию из региональной казны на завершение строительства пятиэтажного дома в размере 69,7 млн рублей. За работу принялся застройщик ООО «Еврострой».

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в 2020 году долгожданное жильё получат более 700 обманутых дольщиков. Ранее в эксплуатацию сдано четыре объекта, строительство которых остановилось по вине застройщиков.

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