Сеул, , 15:49 — REGNUM По состоянию на 10 сентября остаток непогашенных кредитов в Южной Корее вырос на 1,14 трлн вон (~$963,7 млн), до 125,4 трлн вон (~$106 млрд), сообщает KBS со ссылкой на доклады пяти крупных банков страны, таких как KB Kookmin Bank, Shinhan Bank, Hana Bank, Woori Bank и Nonghyup Bank.

Эксперты отмечают, что рост показателей связан с увеличением спроса на недвижимость и акции.

Предполагается, что если темпы роста кредитования населения увеличатся, общий остаток непогашенных кредитов за месяц увеличится на 4,7 трлн вон (~$3,9 млрд).

По данным Банка Кореи, по состоянию на конец августа остаток непогашенных кредитов физических лиц вырос на 11,7 трлн вон (~$9,8 млрд), до 948,2 трлн вон (~$801,6 млрд), прочих кредитов — на 5,7 трлн вон (~$4,8 млрд), что является реко