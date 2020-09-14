Париж, , 17:05 — REGNUM Согласно оценке Банка Франции, рост экономики страны замедлится меньше, чем предполагалось в начале пандемии SARS-CoV-2.

Экономика Франции упадет на 8,7% в 2020 году из-за экономического кризиса, связанного с распространением пандемии коронавируса, подсчитали эксперты Банка Франции. В сентябре эта оценка оказалась существенно ниже, чем прогноз, который давал банк в июне — 10,3%.

Банк Франции также прогнозирует существенный рост французской экономики на следующие два года — 7,4% в 2021 и 3% в 2022 году. Экономика выйдет на докризисный уровень в начале 2022 года. Однако эти цифры не учитывают эффект от реализации плана по восстановлению экономики, представленного правительством в первых числах сентября.

«Французская экономика постепенно восстанавливается», — подтвердил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр. «Мы двигаемся в верном направлении», — резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября французское правительство представило план восстановления экономики, расходная часть которого рассчитана на 100 миллиардов евро.

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