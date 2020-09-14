Подгорица, 14 сентября 2020, 15:16 — REGNUM Национальный авиакомпания Черногории Montenegro Airlines начала сокращение персонала.
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Официально компания обратилась к старейшим сотрудникам проработавшим более 6 лет с предложением расторгнуть трудовые отношения по соглашению сторон с выплатой компенсации.
Также есть предложения для сотрудников предпенсионного возраста уволиться, получив компенсации.
Напомним, что из-за коронавирусного кризиса выручка компании сократилась на 90% по сравнению с прошлым годом.