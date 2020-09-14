Москва, , 15:08 — REGNUM В августе 2020 года на покупку авто сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) автолюбители в РФ потратили более 126,1 млрд рублей. Об этом 14 сентября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Больше всего российские автолюбители потратили денег на покупку кроссоверов Hyundai Creta. За 5550 проданных кроссоверов Creta автодилеры получили в общей сложности 6,7 млрд рублей.

На втором месте по доходности находится кроссовер Volkswagen Tiguan. Его купили 3209 покупателей, потратив на них 6,2 млрд рублей. Тройку лидеров данного рейтинга замыкает Kia Sportage. Это авто разошлось в количестве 3093 единиц. За них дилеры выручили 5,3 млрд рублей.

На четвертом и пятом местах списка самых доходных авто сегмента SUV разместились соответственно Toyota RAV4 (2338 ед.; 5,2 млрд рублей) и Hyundai Tucson (2183 ед.; 3,7 млрд рублей).

Напомним, с января по июнь 2020 года на приобретение новых легковушек автолюбители России потратили 997,4 млрд рублей, что на 16,4% меньше, чем за первую половину прошлого года.

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