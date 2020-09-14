Москва, , 14:31 — REGNUM По итогам августа 2020 года самыми продаваемыми в России грузовыми машинами на вторичном рынке стали автомобили КамАЗ. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего в прошлом месяце, по данным журналистов, в РФ было перепродано 5162 грузовика Камского автозавода. Это на 6,1% меньше, чем год назад.

На втором месте разместились грузовые машины Горьковского автозавода (ГАЗ). За отчётный месяц их приобрёл 2381 человек, что на 3,7% больше, чем в прошлом году. Тройку лидеров замыкает марка Volvo с результатом 1547 проданных грузовых машин. Здесь наблюдается рост продаж на 18,8%.

На четвёртом и пятом местах находятся соответственно МАЗ (1453 ед.; — 5,6%) и MAN (1325 ед.; +11,4%).

Напомним, в августе нынешнего года продажи на вторичном рынке грузовиков в России достигли 20 034 экземпляров, что на 1,2% меньше, чем год назад.

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