Калуга, , 14:30 — REGNUM В Калужской области вступила в заключительную фазу подготовка к бесперебойному прохождению осенне-зимнего периода. Завершаются основные мероприятия ремонтной программы и комплектацию аварийного резерва. Об этом 14 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Калугаэнерго».

Калужские энергетики завершают подготовку к зимнему периоду Фото пресс-службы «Калугаэнерго»

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К чрезвычайным ситуациям и устранению последствий стихии в условиях морозов в регионе готовы 30 оперативно-выездных бригад общей численностью личного состава 171 человек, 121 аварийно-восстановительная бригада распределительных сетей в составе 550 человек, девять аварийно-восстановительных бригад службы линий электропередачи общей численностью 59 человек и спецтехника. В распоряжении калужских энергетиков имеются резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам. Также в готовности находятся бригады семи подрядных организаций, укомплектованные специальной техникой и персоналом.

Как считает генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский, противоаварийная подготовка оперативного персонала играет важную роль в обеспечении стабильного прохождения зимы. В 2020 году с целью отработки навыков по ликвидации чрезвычайных ситуаций в структурных подразделениях энергокомпаний запланировано проведение 13 тыс. 612 тренировок с оперативным персоналом, в том числе 20 совместных комплексных учений с региональными управлениями МЧС России и органами местного самоуправления.

«Несмотря на то, что в текущем году подготовка к осенне-зимнему периоду осложнена внешними факторами, мы проводим все запланированные в рамках нее мероприятия своевременно и в полном объеме, а по ряду ключевых показателей даже добиваемся перевыполнения. Высокая профессиональная готовность нашего персонала, опережающие темпы работ (с сохранением их качества) являются важнейшим условием надежного электроснабжения 20 регионов страны в период осенне-зимнего максимума нагрузок», — подчеркнул Маковский.

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