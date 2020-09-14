Брюссель, , 13:54 — REGNUM По итогам первого полугодия 2020 года в странах Евросоюза доля продаж новых электромобилей в общем объёме продаж всех авто составила 7,2%. Об этом сообщили в Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

За первые шесть месяцев нынешнего года дилеры реализовали в ЕС 129 344 экземпляра полностью электрических машин (ECV). Это на 53,3% меньше, чем год назад за такой же период. Plug-in-гибридов (PHEV) продано почти в два раза меньше — 66 128 экземпляров (+133,9%).

Что же касается авто, работающих на альтернативных видах топлива (на этаноле и природном газе), то их продажи сократились на 50,5%, до 34 656 единиц. Таким образом, доля машин, работающих на альтернативных видах топлива, на авторынке ЕС во втором квартале 2020 года составила 1,9%.

Напомним, в августе текущего года российские дилеры продали 72 новых электромобиля, что на 63,6% больше результата прошлого года.

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