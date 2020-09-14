Минск, , 13:48 — REGNUM Август в Белоруссии стал рекордным по оттоку валюты из белорусских банков как минимум с 2003 года. Так, согласно статистике Национального банка станы, за последний месяц лета жители республики забрали со своих сетов в финансовых организациях $624,3 млн. Для сравнения: в июле отток с депозитов в валюте составил $55,3.

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На 1 сентября объём валютных сбережений населения на счетах и депозитах составил $6,48 млрд, за месяц показатель сократился на 8,8%.

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Кроме того, 704,6 млн белорусских рублей было снято с переводных депозитов (до востребования) и 270,8 млн белорусских рублей — со срочных вкладов. Это на 21% и 5,5% больше, чем месяцем ранее. Итого почти $389 млн. Таким образом общий отток с вкладов до востребования, срочных депозитов и валютных депозитов в долларах превысил $1 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе после выборов президента Белоруссии, победу на которых одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, по стране прокатилась волнам несанкционированных митингов. Протестные акции не в республике не прекращаются до сих пор.

Ранее руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев заявил, чтоэкономисты смотрят на ситуацию в Белоруссии достаточно мрачно, полагая, что с высокой вероятностью страну ждут девальвация и дефолт.

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