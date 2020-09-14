Аддис-Абеба, , 13:46 — REGNUM В Эфиопии были выпущены новые банкноты, что, по словам премьер-министра страны Абия Ахмеда, позволит «обуздать финансирование незаконной деятельности и коррупции». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Новые банкноты номиналом 10, 50 и 100 бирр были представлены вместе с введением новой банкноты номиналом 200.

Абий отметил, что новые банкноты имеют усиленную защиту для борьбы с производством поддельных банкнот.

Неясно, будут ли старые банкноты немедленно изъяты из обращения.

Напомним, что в пятницу, 11 сентября, в Эфиопии праздновали начало Нового года.