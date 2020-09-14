Пекин, , 13:38 — REGNUM Автокорпорация General Motors совместно с китайской компанией SAIC выведут на авторынок рестайлинговую версию кроссовера Baojun 530 17 сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По своей сути новинка является полным аналогом Chevrolet Captiva нового поколения. Автопроизводители снабдили обновлённый кроссовер модернизированным бампером, иной радиаторной решёткой и доработанной оптикой.

Длина Baojun 530 равна 4 655 мм, а межосевое расстояние колёс — 2750 мм.

Под капотом кроссовера функционирует 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 «лошадей», который агрегатируется с 6-скоростной механической коробкой передач или вариатором CVT.

Ожидается, что бюджетная версия автомобиля будет стоить 70,8 тыс. юаней (около 775 тыс. рублей), а топовая 107,8 тыс. юаней (около 1,18 млн рублей).

Ранее совместное предприятие SAIC Volkswagen представило на авторынке Китая новый купе-кроссовер Volkswagen Tiguan X. Модель оснащена турбированным бензиновым движком рабочим объёмом два литра производительностью 186 или 220 л. с.

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