Оренбург, , 13:17 — REGNUM В Оренбургской области происходит кадровое изменение в руководящем составе ООО «Природа», которая является региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Виктор Доценко покидает пост директора. Как сообщил Доценко в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM возглавит компанию москвич Станислав Ким.

Стоит отметить, что сам Доценко останется в компании «Природа». Он займет должность советника. Кадровое решение принято учредителями.

Напомним, с 1 января 2019 года в Оренбуржье, как и в ряде других регионов России, началась мусорная реформа. Регопертором по обращению с ТКО стала компания «Природа». С апреля 2017 года ее возглавлял Виктор Доценко.

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