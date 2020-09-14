Москва, , 13:01 — REGNUM Снижение ключевой ставки ЦБ РФ и последующее снижение ставок по банковским кредитам играют, безусловно, свою роль в рекордном росте объёма выданных ипотечных кредитов. Однако пока нет оснований говорить, что скоро возникнет кредитный пузырь, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

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«Во-первых, если начнётся вторая волна пандемии коронавируса, которая теоретически вновь может остановить и строительную отрасль, и активность в банковском секторе, то этот ипотечный бум мгновенно исчезнет, и тогда банки будут бегать за клиентами, а не наоборот.

Причём даже в таких условиях найдутся банки, готовые сделать супервыгодные предложения своим добросовестным клиентам онлайн, и найдутся рисковые или очень уверенные в своём будущем заёмщики, которые согласятся на супервыгодное предложение банка даже в условиях самоизоляции. К недобросовестным или сомнительным клиентам банки просто не будут обращаться.

Но и без такого крайнего случая возникновение ипотечного пузыря маловероятно. Во-первых, банки одобряют только чуть более 2/3 поступивших заявок на ипотечные кредиты, и это говорит о достаточно строгом контроле банков за рисками.

Во-вторых, условия для ипотечных заёмщиков даже несмотря на льготный процент достаточно жёсткие, например, первоначальный взнос в 15% от стоимости жилья даже для программы господдержки,.

А если жильё приобретается в Москве, то даже если заёмщик берет в ипотеку по льготной программе самую дешёвую «однушку» в Новой Москве или во вновь строящемся районе Москвы, то ему придётся внести первоначальный взнос минимум в 450−800 тыс. руб.

Получается, что даже льготную ипотеку могут себе позволить люди с достаточно высокими доходами, не менее 80 тыс. руб., чтобы накопить в достаточно короткие сроки хотя бы на первоначальный взнос.

Однако в крупных городах, особенно в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, где доходы значительно выше, чем в среднем по России, накопить на первоначальный взнос людям со средним по мерам столиц доходом не так уж сложно.

Можно ещё добавить, что льготная ипотека, скорее приведёт к росту цен на новое жильё из-за высокого спроса, что окажется фактором, отсекающим граждан с низкими доходами, а последующий рост тарифов на ЖКХ, который неизбежен и высокий налог на имущество в Москве и городах-миллионниках, также могут стать барьером для обращения в банки малоимущих граждан.

Снижение цен возможно скорее в сегменте вторичного жилья, тут возможно снижение даже на 20−30% в зависимости от местонахождения и категории жилья, но это будет временная тенденция, а по мере преодоления кризиса цены на «вторичку» начнут снова расти», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным «Дом.ру» по объему выданных кредитов август 2020 года поставил абсолютный рекорд всю историю ипотеки в России.

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