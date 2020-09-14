Бишкек, 14 сентября 2020, 12:52 — REGNUM Китай планирует поставить в Киргизию 100 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники и 15 единиц аварийно-спасательного оборудования в рамках проекта «Укрепление технического потенциала пожарно-спасательных подразделений МЧС».
Об этом стало известно в ходе переговоров министра экономики Киргизии Санжара Муканбетова с министром иностранных дел КНР Ваном И, прибывшим в киргизскую столицу с рабочим визитом.
Участники встречи отметили, что этот проект будет реализован за счет гранта, выделенного правительством Китая.