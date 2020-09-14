Москва, , 12:47 — REGNUM Август 2020 года поставил новый рекорд по выдаче ипотечных кредитов населению России. Так, в августе выдано 148 тыс. ипотечных кредитов на сумму 375 млрд рублей, чем в августе 2019 года, сообщается на сайте «Дом.РФ».

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В компании подчеркнули, что по объему выданных кредитов август поставил абсолютный рекорд всю историю ипотеки в России. Превзойдён рекорд июля 2020 года (362 млрд рублей).

Это на 38% больше по количеству выданных ипотечных кредитов и на 59% в денежном выражении. За 8 месяцев 2020 года выдано 895 тыс. ипотечных кредитов (+14%) на сумму 2,2 трлн рублей (+26%).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, долги по ипотеке на 1 июля составили 8,2 трлн рублей, что на 13,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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