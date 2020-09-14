Москва, , 12:42 — REGNUM По итогам августа 2020 года продажи на вторичном рынке грузовиков в России составили 20 034 единицы — на 1,2% меньше, чем в августе прошлого года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Отмечается, что отечественных марок грузовых машин на вторичном авторынке в отчётный месяц было продано 10 404 экземпляра. Это на 5,7% меньше, чем год назад.

Что же касается грузовых машин иностранных брендов, то их число на вторичном рынке достигло 9630 экземпляров. Это на 4,1% больше прошлогоднего уровня перепродаж данного сегмента машин.

Самый большой рост перепродаж грузовиков в августе текущего года наблюдался в Приволжском ФО. Здесь на вторичном рынке было куплено на 10,8% больше грузовых машин, чем год назад.

С января по август 2020 года вторичный рынок грузовых машин снизился на 8,7%, до 143 917 экземпляров.

Напомним, в августе текущего года самыми продаваемыми новыми грузовыми автомобилями в РФ стали модели предприятия КамАЗ. Всего за указанный месяц в стране было куплено 2368 грузовиков Камского автомобильного завода.

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