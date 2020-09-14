Лондон, , 12:38 — REGNUM Глобальный спрос на нефть не увеличится в ближайшие 30 лет, предполагает британская энергетическая компания BP. Ежегодный прогноз BP до 2050 года опубликован 14 сентября.

Нефтяная вышка lalabell68

В 2020 году Outlook BP включает три сценария развития энергетики в течение ближайшего тридцатилетия. Первый сценарий, «Быстрый» (Rapid), предполагает принятие мер по увеличению для производителей стоимости парниковых выбросов. Она вырастет на 70% к уровню 2018 года.

Согласно «Нулевому» (Net Zero) сценарию, климатическая политика станет жёстче, а социальное и потребительское поведение в отношении использования энергии изменится. Выбросы углерода должны сократиться на 95% к 2050 году.

Третий сценарий, «Обычный», предполагает сохранение текущих трендов без особых изменений.

Согласно «Обычному» сценарию потребление нефти к 2050 году уменьшится на 10%, по «Быстрому» сценарию — на 55%, а по «Нулевому» — на 80%. Только в обычном сценарии возможен выход спроса на докризисный уровень в ближайшие годы. Два прочих сценария предполагают, что спрос никогда не восстановится до уровня, предшествовавшего пандемии коронавируса.

Авторы прогноза объясняют снижение спроса увеличением эффективности и электрификацией автомобильных перевозок.