Самара, , 12:30 — REGNUM Два участка автодороги «Самара — Волгоград» — Красноармейское — Пестравка капитально отремонтировали по нацпроекту в Самарской области. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Дорожная техника Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По сообщению пресс-службы ведомства, данная автодорога соединяет южные районы региона с его столицей. Кроме этого, она является одним из направлений движения транзитного транспорта в сторону Саратовской области. Работы проходили в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В текущем году были капитально отремонтированы два участка этой автотрассы, общей протяженностью свыше 14,5 км. На эти цели было направлено свыше 500 млн рублей. Дорожные рабочие расширили проезжую часть. В результате на дороге появились переходно-скоростные полосы для безопасного выезда с примыкающих дорог. Дорога была усилена тремя слоями покрытия, в том числе двумя слоями из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона общей толщиной 13 см, а также верхним слоем из высокопрочной смеси щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной пять сантиметров. На некоторых участках были заменены все конструктивные слои дорожной одежды.

Отмечается, что, кроме этого, были отремонтированы водопропускные трубы, установлены барьерные ограждения и сигнальные столбики. Кроме этого, смонтированы новые дорожные знаки, нанесена разметка. Для обеспечения безопасности пассажиров общественного транспорта были установлены четыре новых автобусных павильона, устроены тротуары и пешеходные дорожки.

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