Москва, , 11:56 — REGNUM По итогам августа 2020 года самой популярной маркой авто в сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники) на российском авторынке стала Hyundai. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Корейская компания Hyundai реализовала на российском авторынке за отчетный период 8650 автомобилей сегмента SUV — на 3,6% меньше, чем за август 2019 года.

Вторую строчку заняла еще одна корейская марка — Kia, чьи продажи в прошлом месяце выросли на 0,7%, до 7176 единиц. Тройку лидеров замыкает Renault. Дилеры французской марки в России продали 5856 автомобилей (-20%).

Четвертое и пятое места заняли соответственно японские марки Toyota (3872 ед.; — 31%) и Nissan (4261 ед.; — 25%).

Напомним, в августе 2020 года в России было реализовано 62 010 новых машин сегмента SUV — на 10,5% меньше, чем в августе 2019 года.

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