Москва, , 11:34 — REGNUM По итогам августа 2020 года Volkswagen Polo в России занял первое место по объему выручки с продаж. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За отчётный период российские дилеры Volkswagen реализовали 8346 автомобилей Polo на сумму 7,6 млрд рублей.

На втором месте по выручке находится кроссовер кроссовер Hyundai Creta. В августе текущего года было продано 5550 такие машины. Выручка за такое количество авто составила 6,7 млрд рублей. Тройку лидеров замыкает Volkswagen Tiguan (3209 ед.; 6,2 млрд рублей).

В пятерку самых доходных автомобилей также вошли: Lada Vesta (8144 ед.; 6 млрд рублей) и Kia Rio (6212 ед.; 5,9 млрд рублей).

Ранее стало известно, что Volkswagen повысил цены в России на седан Passat, обновлённый лифтбек Polo и кроссоверы Tiguan и Touareg.

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