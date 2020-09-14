Краснокаменск, Забайкальский край, , 11:30 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым забайкальский город Краснокаменск преобразован в Дальневосточную территорию опережающего развития (ТОР). Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова заместителя председателя правительства региона Михаила Чуркина, новый статус, прежде всего, даст пользу экономике города.

«Для нас особенно важно, что в юбилейный для атомной энергетики России год, город, с которого начиналась атомная промышленность России, пришел Дальневосточный ТОР. Краснокаменск создавался как город атомной промышленности. Теперь благодаря новым возможностям здесь будут реализованы новые инвестиционные проекты, появятся новые рабочие места», — пояснил чиновник.

По его словам, резиденты ТОР смогут воспользоваться всеми льготами и привилегиями и привилегиями, предусмотренными для российских территорий опережающего развития.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 августа 2020 г. исполнился год с момента образования территории опережающего социально-экономического развития «Забайкалье». За это время резидентами ТОР стали 15 инвесторов, реализующих проекты с общим объемом инвестиций 131 миллиард рублей. Планируется создать 5,2 тысяч рабочих мест.

Совместно с правительством региона работы по привлечению инвесторов на территорию Забайкальского края ведут автономная некоммерческая организация «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта», АО «Корпорация развития Дальнего Востока», управляющая компания ТОР «Забайкалье».

В Краснокаменске ТОР появился после обращения губернатора Забайкальского края в Минвостокразвития России и к заместителю председателя правительства Юрию Трутневу. Идею поддержали все федеральные министерства.