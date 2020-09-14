Москва, , 12:13 — REGNUM Бензин марки АИ-92 за неделю подорожал в России в среднем на одну копейку и стал стоить 43,53 рубля за литр. Цены на бензин АИ-95 и дизельное топливо не изменились, следует из данных компании Thomson Reuters Kortes.

Средние розничные цены на бензин АИ-92 увеличились на копейку за период с 7 по 11 сентября. Бензин АИ-95 по-прежнему стоит в среднем 47,06 рубля за литр, дизельное топливо — 48,18 рубля за литр.

В Сибирском федеральном округе бензин АИ-92 подорожал на две копейки — до 42,93 рубля за литр, на Дальнем Востоке он стал стоит на три копейки меньше — 48,19 рубля.

При этом бензин АИ-95 заметнее всего подрос в цене в Южном федеральном округе — на четыре копейки, до 49,11 рубля за литр, тогда как на Дальнем Востоке он подешевел на 11 копеек и стал стоить 50,34 рубля.

Средние биржевые цены на бензин АИ-92 опустились на 1 тыс. 288 рублей за тонну — до 48 тыс. 818 рублей, средние оптовые цены — на 1 тыс. 134 рублей — до 49 тыс. 173 рублей за тонну.

Для бензина АИ-95 снижение составило в первом случае 1 тыс. 168 рублей — до 49 тыс. 490 рублей, во втором — на 1 тыс. 173 рублей — до 49 тыс. 773 рублей. Авиационный керосин в аэропортах по-прежнему стоит 47 тыс. 223 рублей за тонну.

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