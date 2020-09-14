Чита, , 11:22 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении почти 1,9 миллиарда рублей на выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Средства получат все регионы страны, в том числе и Забайкальский край, которому направят более 162,8 миллиона рублей. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

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Работа в сменном режиме подразумевает изоляцию внутри учреждения вместе с проживающими в нём гражданами на протяжении 14 дней. Величина выплат зависит от квалификации сотрудника и от того, находится ли он в непосредственном контакте с больными коронавирусом.

Этой категории граждан полагается от 10 до 60 тысяч рублей за смену. Такие надбавки планировалось выплачивать до 15 сентября, теперь они будут предоставляться ещё на месяц, что и послужило принятию решения о дополнительном финансировании. Общий объём средств, выделенных на эту меру поддержки, превышает 13 миллиардов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива поощрить медиков и социальных работников за риск заражения от больных COVID-19, принадлежит президенту России Владимиру Путину. Ранее в Забайкалье поступили стимулирующие выплаты медицинским работникам: данные выплаты профинансированы более чем на 675 миллионов рублей.

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