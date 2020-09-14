Красногорск, , 11:20 — REGNUM Арбитраж Московской области 2 ноября 2020 года начнёт рассматривать многомиллионный иск Роскосмоса к АО «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина». Дело слушает судья Гузеева, передаёт ИА REGNUM.

Иск от госкорпорации поступил 3 сентября 2020 года, а 9 сентября его приняли к производству. Сумма претензий — 89 045 000 рублей. Подробности пока неизвестны.

Ещё один иск к тому же акционерному общество Роскосмос подал за два дня до этого, но сумма в нём меньше. Речь идёт «о взыскании неустойки в размере 6518 021 рубля 81 копейки». Слушания назначены на 5 октября 2020 года.