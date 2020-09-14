Москва, , 11:25 — REGNUM По итогам августа 2020 года на российском авторынке дилеры реализовали 13 274 машины С-сегмента (европейский низший средний класс авто; «гольф-класс»). Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

По данным журналистов, это количество оказалось на 14,6% меньше объёма продаж в сегменте за аналогичный месяц прошлого года.

Наиболее покупаемым на российском рынке автомобилем С-сегмента стала модель Lada Vesta. Всего в августе текущего года дилеры продали 8144 машины Vesta. Это на 6,7% меньше, чем было продано год назад за аналогичный месяц.

Второе месте по количеству продаж в сегменте занимает чешская модель Skoda Octavia — 1837 проданных машин. Здесь наблюдается рост на 1,8% по сравнению с прошлым годом. Тройку лидеров замыкает Kia Cerato (1169 ед.; — 2,5%).

Четвёртое и пятое места в С-сегменте также заняли «корейцы» — Kia Ceed (901 ед.; — 23,6%) и Hyundai Elantra (355 ед.; — 27%).

Напомним, в июле нынешнего года в России по выручке с продаж среди новых автомобилей С-класса первое место заняла модель Lada Vesta. Всего в отчетный период было продано 10 516 таких машин на сумму 7,7 млрд рублей.

Читайте также: Названо самое продаваемое авто класса MPV на мировом рынке