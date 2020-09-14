Москва, , 11:00 — REGNUM Центробанк России продал валюту на внутреннем рынке на сумму 2,4 млрд рублей. Как следует из сообщения регулятора, продажа валюты на внутреннем рынке с расчётами 11 сентября была осуществлена в рамках упреждающих мер по снижению волатильности.

Читайте также: Банк России продал на внутреннем рынке валюту на 5,7 млрд рублей

Такой же объём валюты был продан ЦБ с расчётами 10 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 марта 2020 года Банк России совершает операции по продаже валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила. Такая продажа призвана повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков на фоне колебаний мировых цен на нефть.

Также по теме: Банк России не продал валюту на внутреннем рынке впервые с мая

Добавим, что Центробанк России впервые с 25 мая не проводил операций по продаже валюты с расчётами 7 сентября. Регулятор продал валюту на внутреннем рынке на 3,2 млрд рублей с расчётами 4 сентября в рамках упреждающих мер по снижению волатильности.