Москва, , 10:51 — REGNUM Самым популярным новым автомобилем по итогам августа 2020 года на авторынке Москвы стал Volkswagen Polo. Об этом сообщает агентство «Автостат».

За отчетный месяц в столице было продано 969 Volkswagen Polo. Таким образом, данная модель обошла лидера прошлого месяца — Kia Rio, чьи продажи составили 756 экземпляров. Модель южнокорейской марки заняла второе место в данном рейтинге.

Третье место занял ещё один автомобиль Volkswagen — кроссовер Tiguan. В прошлом месяце в Москве было продано 613 таких моделей. Причем Tiguan лидирует по продажам автомобилей сегмента SUV на авторынке России по итогам августа.

Четвертое и пятое места соответственно заняли Skoda Rapid (602 ед.) и Hyundai Creta (559 ед.).

Напомним, в августе 2020 года реализация легковых автомобилей на российском рынке сократилась на 8% по сравнению с прошлогодним показателем.

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