Кваркенский район, , 10:46 — REGNUM Арбитражный суд Оренбургской области удовлетворил иск прокуратуры и признал недействительной покупку люксовой иномарки администрацией Квакерского района, сообщает региональная прокуратура.

Чиновники в рамках госзакупки приобрели для муниципальных нужд автомобиль Toyota Camry в комплектации «Люкс». По данным надзорного ведомства, в августе 2019 года по результатам электронного аукциона между администрацией Кваркенского района и лизинговой компанией был заключен муниципальный контракт на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) на приобретение легкового автомобиля. Однако при этом не были соблюдены ограничения, предусмотренные нормами Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Указанные в техзадании характеристики свидетельствовали о намерении приобрести конкретный автомобиль — Toyota Camry Люкс Safety. Положений о возможности другого вариант закупки не предусматривалось.

В результате прокурор потребовал аннулировать сделку. Аукцион признан несостоявшимся. Решение суда в законную силу не вступило.