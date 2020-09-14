Горно-Алтайск, , 10:44 — REGNUM Генеральный директор аэропорта столицы Горного Алтая Сергей Круглов выложил в «Фейсбук» фотографию пяти скопившихся на взлётной полосе авиалайнеров. Самолёты, по его словам, прилетели почти одновременно.

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"С утра был туман, но быстро рассеялся. Поэтому все собрались в одно время. Пора расширяться. И аэровокзалу, и перрону просто необходима реконструкция. Растём какой год слишком быстро. И это радует», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажиропоток аэропорта Горно-Алтайска в 2019 году вырос на 65%, что в десять раз выше годовых показателей по отрасли. Как ожидается, в этом году рост продолжится, несмотря на ограничения из-за коронавируса. Уже к августу ежедневный пассажирооборот в 2,5 раза превысил показатели прошлого года.

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