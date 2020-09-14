Москва, , 10:32 — REGNUM Темпы падения ВВП России в 2020 году будет медленнее, чем прогнозировалось в мае: на 3,9% вместо 4,8%. Об этом говорится в обновлённом прогнозе социально-экономического развития РФ до 2023 года, подготовленном Министерством экономического развития РФ.

Как заявили в пресс-службе федерального ведомства 14 сентября, обновлённый прогноз внесён в правительство РФ.

Согласно подготовленному документу, в 2021 году министерство ожидает рост ВВП РФ на уровне 3,3%. В 2022 году рост экономики прогнозируется на 3,4%, в 2023 году — на 3%. При этом возвращение ВВП РФ к докризисным значениям ожидается в третьем квартале 2021 года.

При этом инфляция в РФ по итогам 2020 года составит 3,8%. В следующем году этот показатель ожидается на уровне 3,7%.

Источник ТАСС в Минэкономразвития РФ сообщил, что правительство рассмотрит макропрогноз 17 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский министр экономического развития Максим Решетников заявлял, что обновлённый прогноз социально-экономического развития России на период с 2020 по 2022 год будет представлен Минэкономразвития РФ на заседании бюджетной комиссии правительства страны 10 сентября.