Вашингтон, , 10:34 — REGNUM В сети появилось объявление о продаже в Соединённых Штатах огромного бронированного лимузина Ford Excursion, созданного специально для короля Иордании. Фото с роскошным авто размещено на сайте CarsWeek.ru.

Стоит отметить, что авто продаётся с очень большой скидкой. Цена нового Ford Excursion составляла 620 тыс. долларов (около 46,5 млн рублей). Теперь же за лимузин хотят получить всего 84 тыс. долларов (около 6,3 млн рублей).

Модель оснащена пуленепробиваемыми окнами, видеокамерами для обеспечения надёжной охраны пассажиров, сиденьями с электроподогревом и функцией массажа, а также DVD-плеером и 15-дюймовым экраном. Кроме того, в авто есть система навигации, складные столики и холодильник.

В движение лимузин приводится мотором V10 производительностью 310 «лошадей» объёмом 6,8 л. Двигатель агрегатируется с 4-позиционным «автоматом».

Ранее на аукционе в Лондоне за 9,535 млн фунтов стерлингов (943,22 млн рублей) был продан раритетный спорткар бельгийского короля Леопольда III — Bugatti Type 59.

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