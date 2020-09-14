Чита, , 10:29 — REGNUM Процесс организации бесплатного горячего питания для учеников младших классов Забайкальском крае постигли проблемы. Как сообщает сегодня, 14 сентября, официальный сайт региона со ссылкой да слова первого заместителя председателя правительства Забайкалья Андрея Кефера, финансирование началось. Вместе с тем, губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил разобраться, почему образовалась задержка при получении школами соответствующего финансирования.

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Сумма заявок за сентябрь 2020 года составила 90 миллионов рублей. Всего на эти цели до конца года в бюджете Забайкальского края предусмотрено 365 миллионов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, идея обеспечить всех школьников младших классов бесплатными горячими обедами принадлежит президенту России Владимиру Путину. Только на прошлой неделе забайкальские власти проинформировали о подписании соглашения между Министерством просвещения России и правительством Забайкальского края по предоставлению федеральной субсидии на обеспечение горячего питания Школьников младших классов. Кроме этого, предусмотрены деньги из регионального бюджета.

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