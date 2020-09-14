Москва, 14 сентября 2020, 10:22 — REGNUM Нет ничего страшного в том, если в российских магазинах появятся двойные ценники, на которых будет указана не только стоимость упаковки товара, но и цена за единицу этой продукции (вес или объем), считает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Об этом он заявил 14 сентября корреспонденту ИА REGNUM.
При этом Чеглов не согласился с возражениями Минпромторга РФ, чиновники которого полагают, что реализация инициативы о двойных ценниках может привести к их перегруженности «лишней информацией».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чеглов рассказал, к каким уловкам прибегают торговые сети для того, чтобы у покупателя сложилось неверное представление о цене товара на магазинной полке.