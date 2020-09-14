Москва, , 10:22 — REGNUM Нет ничего страшного в том, если в российских магазинах появятся двойные ценники, на которых будет указана не только стоимость упаковки товара, но и цена за единицу этой продукции (вес или объем), считает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Об этом он заявил 14 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

«Так работают сети в Германии, даже на Крите. Так давно работает «Ашан» в Москве. Надо уважать своего покупателя и его привычки. И это социальная ответственность бизнеса. Да и много места на ценнике отражение цены за принятую в обществе единицу измерения не займет. Зато покупателю будет удобно», — сказал Чеглов.

При этом Чеглов не согласился с возражениями Минпромторга РФ, чиновники которого полагают, что реализация инициативы о двойных ценниках может привести к их перегруженности «лишней информацией».

«Ну здесь все просто. Первая реакция любого регулятора запретить все, что идет извне, вторая подумать, — сказал Чеглов. — Я думаю, что надо сначала подумать и посмотреть вокруг, а потом… поддержать. Можно рекомендовать сотрудникам министерства сходить в ближайший гипермаркет «Ашан». Как практик могу сказать, что переделать шаблоны ценников не сложно, да и затраты на это невелики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чеглов рассказал, к каким уловкам прибегают торговые сети для того, чтобы у покупателя сложилось неверное представление о цене товара на магазинной полке.