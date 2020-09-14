Пермь, , 10:15 — REGNUM В Пермском крае достраивать учебный корпус авиационного техникума им. А.Д. Швецова будет новый подрядчик. В настоящее время объявлен аукцион. Начальная цена лота составляет 478,875 млн рублей, сообщает пресс-службе краевой администрации.

Строительство социального объекта ведется в рамках подготовки к 300-летию Перми и должно завершиться во II квартале 2022 года.

По данным минстроя Прикамья, прежний подрядчик осознал, что ему не хватает ресурсов для исполнения контракта. В результате договор расторгли в августе 2020 года по соглашению сторон.

Согласно проекту, в квартале улиц Максима Горького, Екатерининская и Луначарского в Перми появится шестиэтажный корпус (один этаж цокольный), рассчитанный на 1 тысячу студентов техникума. На фасадах здания предусмотрены рисунки на авиационную тематику, которые, будучи вырезанными, станут работать на просвет при включенном внутри здания электричестве.