Рим, , 10:17 — REGNUM По итогам августа 2020 года дилеры в Италии продали 88 801 новую машину, что всего на 0,4% меньше, чем год назад. Об этом сообщает Итальянская ассоциация автопроизводителей (ANFIA).

С начала нынешнего года по август включительно итальянские автолюбители приобрели 809 655 экземпляров новых машин, что на 38,9% меньше, чем год назад.

Лидером итальянского рынка в августе 2020 года стала марка Fiat. Автомобили этого производителя дилеры продали в количестве 12 219 экземпляров, что на 6,3% меньше, чем год назад.

На втором месте в марочного рейтинге находится Volkswagen с результатом 8708 проданных авто. Тройку самых покупаемых в Италии машин замыкают автомобили марки Ford. Их приобрели 6569 итальянских автолюбителей. Здесь наблюдается рост продаж на 16,7%.

Четвёртое и пятое места данного списка заняли соответственно Peugeot (5278 ед.; +8,4%) и Renault (5099 ед.; — 13%).

Напомним, по данным Ассоциации итальянских автопроизводителей, всего по итогам июля текущего года в Италии было куплено 136 455 новых машин, что на 11% меньше, чем в прошлом году.

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