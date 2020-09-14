Гонконг, Китай, 14 сентября 2020, 10:12 — REGNUM Уже до конца сентября компания «Русал» окончательно «переедет» с острова Джерси в Великобритании в Россию. Как уточнили в компании, ожидается, что процесс перерегистрации «Русала» на территории РФ, в Калининграде, завершится 25 сентября 2020 года.
Предполагается. Что это произойдёт 25 сентября. При этом в компании уточнили, что ожидаемые сроки перерегистрации зависят, в частности, от сроков получения соответствующих разрешений регулирующих органов и могут быть изменены.
Также уточняется, что официальный зарегистрированный адрес компании изменится с Джерси на РФ и будет следующим: Калининград, Октябрьская улица, дом 8. При этом отмечается, что регистрация гонконгского представительства не изменится.
Напомним, перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде акционеры «Русала» утвердили в начале августа 2019 года.