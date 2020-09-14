Гонконг, Китай, , 10:12 — REGNUM Уже до конца сентября компания «Русал» окончательно «переедет» с острова Джерси в Великобритании в Россию. Как уточнили в компании, ожидается, что процесс перерегистрации «Русала» на территории РФ, в Калининграде, завершится 25 сентября 2020 года.

«Компания хотела бы проинформировать акционеров о том, что ожидаемая дата вступления в силу государственной регистрации компании в качестве международной компании в России теперь ожидается к концу сентября 2020 года», — говорится в сообщении, опубликованном 14 сентября на гонконгской фондовой бирже.

Предполагается. Что это произойдёт 25 сентября. При этом в компании уточнили, что ожидаемые сроки перерегистрации зависят, в частности, от сроков получения соответствующих разрешений регулирующих органов и могут быть изменены.

Также уточняется, что официальный зарегистрированный адрес компании изменится с Джерси на РФ и будет следующим: Калининград, Октябрьская улица, дом 8. При этом отмечается, что регистрация гонконгского представительства не изменится.

Напомним, перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде акционеры «Русала» утвердили в начале августа 2019 года.