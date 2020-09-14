Москва, , 10:09 — REGNUM Московский инновационный кластер (МИК) запустил новый онлайн-сервис для быстрого увеличения оборотного капитала, сообщается на портале мэра столицы.

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Новый сервис цифрового факторинга — это комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков, которые ведут свою торговую деятельность на условиях отсрочки платежа в обмен на уступку их дебиторской задолженности.

Онлайн-сервис поможет участникам МИК привлечь финансовые ресурсы от банка или факторинговой компании в ожидании поступления платежей от основного заказчика. Для пользования новой услугой нужно оставить заявку на портале МИК.

Как сообщало ИА REGNUM, число участников Московского инновационного кластера (МИК), превысило 10 тыс. человек.

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