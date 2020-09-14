Москва, , 09:54 — REGNUM Уровень реальных зарплат в России по итогам 2020 года может увеличиться, а реальные располагаемые доходы жителей страны снизятся. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в Минэкономразвития.

Отмечается, что такие данные указаны в рамках среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ на 2020−2023 годы, представленного на правительственной бюджетной комиссии.

Отмечается, что реальные заработные платы в России вырастут на 2,2% в 2021—2022 годах, а в 2023 году — на 2,5%. Что касается реальных располагаемых доходов, то в 2021 году ожидается их рост на 3%, а в 2022 и 2023 годах — на 2,4% и 2,5% соответственно.

При этом Минэкономразвития уменьшило прогноз падения ВВП России на 2020 год до 3,9% с 4,8% июльского образца. Прогноз по росту ВВП в 2021 году увеличен до 3,3% с 3,2%, на 2022 год — до 3,4% с 2,9%, а на 2023 год — уточнен до 3,0% с 3,1%.