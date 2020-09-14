Чита, , 09:23 — REGNUM Власти Забайкалья заявили о значительном, 30-процентном сокращении числа пожаров и за последний год. Как сообщает сегодня, 14 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова зампредседателя краевого правительства Андрея Гурулева, на сегодняшний день количество пожаров разного характера составиляет 7 543. Тогда как за аналогичный период прошлого зарегистрировано 9 756 пожаров (на 29% меньше).

«Статистика откровенно радует, но по возгораниям мусора составлено семь протоколов за нарушение пожарной безопасности», — отметил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2020 г. стало известно, что проблему с пожарами в Забайкалье будут решать кардинально: на средства федерального бюджета (200 миллионов рублей), согласно поручению российского президента Владимира Путина, до конца 2021 года в Забайкалье планируется ввести 40 новых пожарных частей.

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