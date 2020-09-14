Москва, , 09:19 — REGNUM По итогам августа 2020 года российские автолюбители приобрели 11 400 легковых автомобилей компании Volkswagen. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Стоит отметить, что в августе нынешнего года в России было куплено на 34% больше автомобилей Volkswagen, чем в августе год назад. При этом с января по август 2020 года продажи немецкой компании в стране упали на 10%, до 60 196 машин. Таким образом, Volkswagen занял пятое место по реализации среди всех автопроизводителей в РФ.

Первое место в модельной линейке Volkswagen на российском авторынке в августе заняла модель Polo. Её приобрели 7426 автолюбителей, что на 61% больше, чем год назад.

Второе место в модельном ряду Volkswagen занял кроссовер Tiguan с результатом 3334 реализованных авто — на 6% больше показателя прошлого года.

Напомним, самый большой кроссовер компании Volkswagen будет представлен в первом квартале 2021 года. Он получил заводской индекс VW416. Построено авто будет на платформе Teramont.

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