Багдад, , 08:53 — REGNUM Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) отмечает сегодня, 14 сентября, 60-летний юбилей со дня своего основания. Однако празднование этого исторического события, которое готовилось несколько месяцев и было запланирована в Багдаде, было отложено из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте секретариата ОПЕК.

Мохаммеда Сануси Баркиндо министр нефти Ирака и глава его делегации в ОПЕК Ихсан Абдул Джаббар Исмаэль. «Очень жаль, что мы не можем отметить годовщину ОПЕК в сентябре на том же самом месте, где проходила историческая «Багдадская конференция» в период с 10 и 14 сентября 1960 года. Это была историческая встреча во всех смыслах, которая […] привела к созданию дальновидной организации, которая благодаря росту и влиянию стала выдающейся организацией в мировом энергетическом сообществе», — написал в письме на имя генерального секретаря Организации стран — экспортёров нефтиминистр нефти Ирака и глава его делегации в ОПЕК

Как заявил в свою очередь генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо, организация ещё на протяжении не менее 60 лет рассчитывает сохранить роль стабилизатора на глобальном рынке нефти.

«ОПЕК готова к новым вызовам, с которыми мы столкнёмся в ближайшие 60 лет нашей истории. Наш интерес состоит в сбалансированном и стабильном нефтяном рынке во благо как производителей, так и потребителей», — подчеркнул Баркиндо.

«Мы должны быть полностью сосредоточены на снижении запасов. Это жизненно важно для процесса восстановления равновесия, а также для того, чтобы помочь вернуть рынку устойчивую стабильность, — добавил гендиректор ОПЕК. — У нас есть прочная основа для дальнейших действий».

Напомним, международная межправительственная организация ОПЕК была основана в сентябре 1960 года на нефтяной конференции в Багдаде пятью государствами — Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой — в целях контроля квот добычи нефти. На сегодняшний день состав организации расширился до 13 стран. В неё вошли также Алжир, Ангола, Габон, Конго, Ливия, ОАЭ, Нигерия и Экваториальная Гвинея. Страны — члены ОПЕК контролируют около двух третей мировых запасов нефти.