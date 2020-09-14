Пекин, , 08:54 — REGNUM По итогам первого полугодия 2020 года самым продаваемым автомобилем класса MPV (вид минивэнов, преимущественно построенных на платформе легкового автомобиля, имеющего вариант кузова универсал) стала китайская модель Wuling Hongguang. Об этом сообщается на сайте консалтинговой компании focus2move.

За первые шесть месяцев нынешнего года на глобальном рынке было реализовано 384 658 автомобилей Wuling Hongguang. Стоит отметить, что данное авто производится и продается исключительно в Китае.

Второе место по продажам в сегменте MPV занимает японская Honda Odyssey. Её дилерам удалось реализовать в количестве 64 501 экземпляра. Далее в списке идёт Toyota Alphard. Это авто было продано в количестве 51 859 экземпляров.

Четвёртое и пятое места соответственно заняли Kia Soul (50 374 ед.) и Buick GL8 (50 307 ед.).

Напомним, по итогам января — августа 2020 года мировым лидером в сегменте small cars (особо малый класс) стала Toyota Yaris с результатом в 179 601 проданный экземпляр.

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