Москва, , 08:50 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты РФ допустило в минувшем году 45 нарушений, которые привели к суммарному ущербу в 836,4 млн рублей. Об этом говорится в заключении Счётной палаты.

Нарушения чаще всего касались предоставления и использования субсидий. Отмечается, что в ряде случаев Минтруда увеличивало объёмы ассигнований для своих подведомственных бюджетных организаций без объяснения причин.

Указано также, что министерство не достигло целевого показателя нацпроекта «Демография» по повышению суммарного коэффициента рождаемости, запланированного на 2019 год. Такой коэффициент означает среднее число детей, рождённых одной женщиной.

Плановым на 2019 год было значение 1,63. По оценке Росстата, в действительности коэффициент составил 1,503. Плановые значения ещё четырех показателей были достигнуты в четвёртом квартале.

Счётной палатой выявлено и некорректное указание процента достижения значений показателей.

Дополнительные расходы средств федерального бюджета последовали из-за несвоевременной уплаты налогов и страховых взносов 21 территориальным органом Роструда и центральным аппаратом ведомства. Штрафные санкции составили 547 тыс. рублей.

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