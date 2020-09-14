Ульяновск, , 08:49 — REGNUM Ульяновск готов к отопительному сезону, за исключением восьми многоквартирных домов. Об этом сообщает мэрия областного центра со ссылкой на управление ЖКХ.

В администрации отмечают, что управляющие компании выполнили запланированные технические мероприятия по подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону. В настоящее время оформляются паспорта готовности.

«Исключение составляют восемь домов, в которых по программе регионального Фонда модернизации жилищно-коммунального комплекса идёт капитальный ремонт систем центрального отопления», — говорится в релизе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в муниципальных образованиях с 25 сентября должна быть готова система теплоснабжения, а на 28 сентября назначен пуск тепла на объекты социальной сферы.

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