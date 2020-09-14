Хабаровск, 14 сентября 2020, 08:53 — REGNUM Весной 2021 года начнётся строительство пассажирского терминала международных авиалиний в аэропорту Хабаровска.
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Замруководителя АО «Хабаровский аэропорт» по проектным работам Дмитрий Петриченко сказал, что архитектура, облик терминала повторят терминал внутренних авиалиний, концепция единая.
Оценивается возведение нового терминала в 3−3,5 млрд рублей.
«Переговоры по финансированию идут с Фондом развития Дальнего Востока и ВЭБом, которые оказывали содействие в реализации проекта строительства терминала внутренних авиалиний, который открыли год назад», — добавил Петриченко.
При этом уже возбуждено уголовное дело о мошенничестве при реконструкции аэропорта. Размер ущерба насчитывается — более 100 млн рублей.
Два терминала между собой соединят переходом. В аэровокзале будет два телетрапа, восемь лифтов, семь эскалаторов, два уровня автоматизированной обработки багажа, 12 стоек регистрации. Площадь нового терминала — 20 тыс. кв. метров. Пропускная способность — около 600 человек в час, пишет ТАСС.
Как сообщало ИА REGNUM, нулевой цикл строительства нового терминала международного аэропорта «Краснодар» стартует в 2020 году.